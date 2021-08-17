Son dakika haberi | Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
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Son dakika haberi | Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamında, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleştiği belirtilen görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Ermenistan tarafından son dönemde Azerbaycan hudut hattında gerçekleştirilen taciz ve saldırılara yönelik de değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenilen görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin, haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğinin vurgulandığı belirtildi.

Son dakika haberi | Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Son dakika haberi | Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Son dakika haberi | Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Son dakika haberi | Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Son dakika haberi | Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Son dakika haberi | Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Son dakika haberi | Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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