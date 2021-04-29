Bakan Akar, Avrupa'daki Türk dernek temsilcileri ile görüştü
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Bakan Akar, Avrupa'daki Türk dernek temsilcileri ile görüştü

Bakan Akar, Avrupa'daki Türk dernek temsilcileri ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avrupa'da faaliyet gösteren Türk dernek ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avrupa'da faaliyet gösteren Türk dernek ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Akar, Avrupa'da faaliyet gösteren Türk dernek ve STK temsilcileriyle bakanlıkta görüştü. Kabulde, Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu da hazır bulurken, dernek ve STK temsilcilerine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Hadi Turus, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği eski Genel Başkanı Zafer Sırakaya da eşlik etti.Yurt dışından gelen dernek ve STK temsilcileri arasında; Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Kazım Türkmen, Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, Avrupa Ehl-i Beyt Alevi Federasyonu Başkanı Fuat Mansuroğlu, Almanya Türk Federasyonu Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Avrupa Direktörü Burhan Sağlam, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Avrupa Genel Başkanı Cahit Kerenciler, Hayrat Vakfı Avrupa Temsilcisi Mehmet Köroğlu yer aldı. Kabulde, gündemdeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.


Bakan Akar, Avrupa'daki Türk dernek temsilcileri ile görüştü
Bakan Akar, Avrupa'daki Türk dernek temsilcileri ile görüştü
Bakan Akar, Avrupa'daki Türk dernek temsilcileri ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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