Bakan Akar, Albayrak çifti ve oğluna ilişkin çirkin paylaşımları kınadı
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Bakan Akar, Albayrak çifti ve oğluna ilişkin çirkin paylaşımları kınadı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve dünyaya yeni gelen oğluna ilişkin sosyal medyadaki çirkin paylaşımları kınadı.

Bakan Akar, Albayrak çifti ve oğluna ilişkin çirkin paylaşımları kınadı
01.07.2020 10:26 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:40

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve dünyaya yeni gelen oğluna ilişkin sosyal medyadaki çirkin paylaşımları kınadı.

Bakan Akar, bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve kıymetli eşleri Esra Albayrak Hanımefendi'yi tebrik eder, dünyaya gözlerini açan Hamza Salih yavrumuza sağlıklı, mutlu ömürler dileriz. Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz" denildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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