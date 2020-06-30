BAKA, Vali Yazıcı başkanlığında toplandı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu'nun haziran ayı olağan toplantısı Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu'nun haziran ayı olağan toplantısı Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda 22 Haziran itibarıyla Antalya Valisi olarak göreve başladığını belirten Yazıcı, "Sayın Burdur Valimiz de göreve yeni başladılar. Dolayısıyla BAKA'daki görevimiz yeni başlamış oldu. Dönem başkanlığı Antalya Valiliğinde olduğu için 25 Temmuz'a kadar bu görevi ifa edeceğim. Bu süreçte Ajans birçok projeye imza atmış. İnşallah, biz de aynı şekilde bölgeye, Antalya'mıza, Isparta'ya, Burdur'a aynı güzellikte hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Öncelikli hedeflerinin devam eden projelerin bitirilmesi olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Yeni alanlarda da bakanlığımızın yönlendirmesiyle sektörlerimizin desteklenmesine devam edeceğiz. Antalya'mıza da Burdur'a da Isparta'ya da hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA