Baht Oyunu oyuncuları kimlerdir? Baht Oyunu konusu nedir, nerede çekiliyor?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Baht Oyunu geçtiğimiz Salı seyirciyle buluştu. ARC Film yapımı olan dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı Baht Oyunu' nun diğer oyuncuları kim? Baht Oyunu oyuncuları kimlerdir? Baht Oyunu konusu nedir, nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde…

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı Baht Oyunu' nun diğer oyuncuları kim? Kanal D ekranlarının yeni dizisi Baht Oyunu geçtiğimiz Salı seyirciyle buluştu. ARC Film yapımı olan dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Peki, merak edilen Baht Oyunu oyuncuları kimlerdir? Baht Oyunu konusu nedir, nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde…

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu' nun başrollerinde Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada) gibi isimler yer alıyor. Dizinin diğer oyuncuları ise;

İdris Nebi Taşkan (Rüzgar),

Aslı Sümen (Tuğçe),

Hande Subaşı (Nergis),

Funda İlhan (Belma),

Tuğba Çom Makar (Yasemin),

Anıl Çelik (Ali),

Ozan Dağgez (Evren),

İrem Yüksel (Selin),

Emrah Ben (Aslan),

Suğdem Gözalır (Pırıl),

Azra Aksu (Elif)

Altan Erkekli (Zafer)' dir.

BAHT OYUNU KONUSU NEDİR?

Baht Oyunu, Ada'nın aşka dair inancı ve gerçek aşkı bulma hikayesini konu alıyor. Ada, ilk aşkıyla mutlu olmanın peşinde fakat ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa hiçbir zaman mutlu olamayacağı inancı ile yaşayan Ada'nın başına neler gelecek? İlk aşkı olarak gördüğü Rüzgar tarafından terk edilen Ada Rüzgar'ı geri kazanmak isterken Bora ile tanışır. Bu durumda Ada ne yapacak? Aşkı ile inancı arasında kalan Ada'yı romantik bir yolculuk bekliyor.

BAHT OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baht Oyunu dizisi İstanbul'da çekilmekle birlikte bazı sahneleri İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan dizi platosunda çekilmekte.

BAHT OYUNU 1. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

İlk aşkıyla kavuşamadığı takdirde ebedi mutluluğu elinden kaçıracağına inanmış Ada, üniversitede karşısına çıkan ve ülkesine gitmemek için Türkiye vatandaşlığına ihtiyaç duyan Rüzgar'a aşık olur ve ona evlenme teklifi eder. Rüzgar için bu evliliğin tek amacı vatandaşlık almak, Ada için de ilk aşkıyla evlenerek talihini yenmektir. Ada, üniversitedeyken ailesinden habersiz evlendiği ve üç yıldır evli olduğu Rüzgar'ın Türk vatandaşlığını almasını iple çekmektedir.

Rüzgar'ın vatandaş olması ile gerçekten karı koca olacaklarını hayal etmektedir. Rüzgar'ın vatandaşlığı alacağı bu en mutlu gününde, çalıştığı kafeye gelen popüler sosyal içerik platformu Bizdeböyle.net'in kurucusu ve başyazarı Bora'yla yaşadığı tartışma nedeniyle işten atılır.Ada, Rüzgar'ı görmek için çalıştığı şirkete gittiği sırada onu iş arkadaşı Tuğçe ile dudak dudağa görünce bütün dünyası başına yıkılır. Kara bahtının gelip onu bulduğunu düşünen Ada'yı büyük bir sürpriz beklemektedir! Kafede kavga ettiği Bora, Rüzgar'ın patronudur.