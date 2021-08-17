Baht Oyunu nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor? Baht Oyunu dizisi çekimleri nerede yapılıyor?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Baht Oyunu nerede çekiliyor merak edildi. Baht Oyunu hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Baht Oyunu dizi çekimleri nerede yapılmıştır? Baht Oyunu nerede çekildi? Baht Oyunu dizisi nerede çekiliyor? Cevapları haberimizde...

Bazı dizilerin nerede çekildikleri merak ediliyor. Bu dizilerden birisi de Baht Oyunu oldu. Peki, Baht Oyunu nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor? Baht Oyunu dizisi çekimleri nerede yapılıyor? Baht Oyunu hangi semtte çekiliyor?

BAHT OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baht Oyunu dizisinin İstanbul'da çekildiği biliniyor. Baht Oyunu dizisinin bazı sahneleri ise Beykoz'daki dizi platosunda çekiliyor. Kısacası dizinin çoğu sahnesi İstanbul ilimizde çekilmektedir. Bazı sahneler de İstanbul-Beykoz ilçesinde çekiliyor.

BAHT OYUNU KONUSU NE?

Baht Oyunu, Ada'nın aşka dair inancı ve gerçek aşkı bulma hikayesini konu alıyor. Ada, ilk aşkıyla mutlu olmanın peşinde fakat ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa hiçbir zaman mutlu olamayacağı inancı ile yaşayan Ada'nın başına neler gelecek? İlk aşkı olarak gördüğü Rüzgar tarafından terk edilen Ada Rüzgar'ı geri kazanmak isterken Bora ile tanışır. Bu durumda Ada ne yapacak? Aşkı ile inancı arasında kalan Ada'yı romantik bir yolculuk bekliyor.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Aytaç Şaşmaz : Bora Doğrusöz

Cemre Baysel : Ada Tözün

İdris Nebi Taşkan : Rüzgar Akcan Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Aslı Sümen : Tuğçe Dikman

Altan Erkekli : Zafer Doğrusöz

Hande Subaşı : Nergis Tözün Şahin

Funda İlhan : Belma Doğrusöz

Tuğba Çom Makar : Yasemin Tözün

Anıl Çelik : Ali Doğrusöz

Ozan Dağgez : Evren Gün

İrem Yük : Selin Doğu

Emrah Ben : Aslan Şahin

Suğdem Gözalır : Pırıl Kaleli

Azra Aksu : Elif Çamlı Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.