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'Baht Oyunu'nda neler oldu?

Hürriyet - Haberler | Magazin
'Baht Oyunu'nda neler oldu?

Baht Oyunu'nun on beşinci bölümünde; Bora, Nergis'in karşısına çıkıp Ada'ya olan hislerini açıkladı.

Baht Oyunu'nun on beşinci bölümünde; Bora, Nergis'in karşısına çıkıp Ada'ya olan hislerini açıkladı. Nergis, Ada'nın ilk aşkıyla beraber olacağını söyleyince Bora, Ada'nın ilk aşkının peşine düştü.

Ada ve yeni boşanma avukatı Turgut, davayı görüşmek üzere birlikte akşam yemeğine çıktı. Ada'yı dedektif gibi takip eden Bora restoranda ikisini baş başa görünce, Turgut'un, Ada'nın ilk aşkı olduğu fikrine kapıldı.

Ada'nın ilk aşkının peşinde olan diğer isim olan Tuğçe, Turgut'la konuştuktan sonra düğümü çözdü ve Ada'nın ilk aşkının Rüzgar olduğunu anladı. Bunun üzerine Ada'ya gidip sırrını saklaması karşılığında Bora'dan ayrılmasını şart koştu. Ada'ya evlenme teklifi edecek olmanın heyecanını yaşayan Bora ise ailesiyle beraber Ada'nın kapısını çaldı.

Baht Oyunu yeni bölümleriyle her Salı Kanal D'de

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