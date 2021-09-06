'Baht Oyunu'nda Bora ve Ada aşkı başlıyor
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'Baht Oyunu'nda Bora ve Ada aşkı başlıyor

'Baht Oyunu'nda Bora ve Ada aşkı başlıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Romantizmin damga vuracağı on ikinci bölümde Ali ve Selin, aşklarını birbirlerine itiraf edemeyen ikiliye yardım eli uzatıyor.

Romantizmin damga vuracağı on ikinci bölümde Ali ve Selin, aşklarını birbirlerine itiraf edemeyen ikiliye yardım eli uzatıyor. Sürpriz bir planla baş başa kalma fırsatı yakalayan Bora ve Ada'dan karşılıklı aşk itirafı ve ilk öpücük geliyor.

 Ekranda romantik komedi fırtınası estiren ve eğlenceli maceralarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen 'Baht Oyunu'nun ikilisi Ada ve Bora'ya ilgi oldukça yoğun. #AdBor etiketi altında bir araya gelen hayranlar ikiliyi her hafta Twitter'da trend listesine taşıyor.

 Ada ve Bora, aşklarını gizli yaşayabilecek mi? Ada, Rüzgar'ı boşanmaya ikna edebilecek mi? Yasemin, Ada'nın Bora'ya aşık olduğunu öğrenince ne yapacak?

 Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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