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Baht Oyunu'nda Ada ve Bora'nın aşkı galip geldi!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Baht Oyunu'nda Ada ve Bora'nın aşkı galip geldi!

'Baht Oyunu'nun on dördüncü bölümünde; Ada, Rüzgar'ın kendisini nasıl kandırdığını Celal'e anlattı.

' Baht Oyunu'nun on dördüncü bölümünde; Ada, Rüzgar'ın kendisini nasıl kandırdığını Celal'e anlattı. Rüzgar'ın vatandaşlık aldığını öğrenen Ada, ondan bir an önce boşanmak için kolları sıvadı.

Rüzgar, aşıkları ayırmak için Tuğçe'ye işbirliği teklif etti. Güçlerini birleştiren Rüzgar ve Tuğçe, gözlerini boyamak için Ada ve Bora'ya dostane bir tavırla yaklaştı. Nergis ise Ada'nın Bora ile beraber olmaması için elinden geleni yaptı. Üstelik Rüzgar'ı eve davet edip Ada'nın fikrini değiştirmeye çalıştı. Bora, Ada'nın ailesiyle konuşup aşkını dile getirmek istese de Ada buna izin vermedi.

Sonunda Ada ve Bora'nın aşkı galip geldi. Bora, Ada'yı evinde ağırladı ve çift güzel bir akşam yemeği eşliğinde romantik anlar yaşadı.

Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D'de...

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Haber: Baht Oyunu'nda Ada ve Bora'nın aşkı galip geldi! - Haberler Magazin
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