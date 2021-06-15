Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Yaz dizilerinden Baht Oyunu bu akşam Kanal D ekranların' da başlıyor! Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel'in (Ada) paylaştığı dizi heyecanla bekleniyor. Baht Oyunu' nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz'ın hayatı merak ediliyorç Peki, Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

15 Haziran Salı (bu akşam) ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan ARC Film yapımı dizi Baht Oyunu heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ( Bora), Cemre Baysel (Ada) gibi isimler yer alıyor. İlgi çekici konusuyla seyirciye ekranlara kilitleyeceği düşünülen dizide genç oyuncu Aytaç Şaşmaz dikkat çekiyor.Peki, Baht Oyununun Bora'sı Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Baht Oyunu Bora kimdir? İşte detaylar!

BAHT OYUNU BORA KİMDİR?

Bora, iyi bir egˆitim go¨rmu¨s¸; I·stanbullu varlıklı bir ailenin ogˆlu. Kendisine kimseyi c¸ok fazla yaklas¸tırmayan, dogˆru bildigˆi yoldan s¸as¸mayan, inandıgˆı degˆerler ugˆruna fedakârlıktan kaçınmayan bir adam. Aristokrat bir anne ve hırslı bir babanın tek ogˆlu olarak yetis¸tirilirken, o¨zellikle babası tarafından kalıplara sokulmaya zorlanmıs¸. Fakat gu¨c¸lu¨ ve bagˆımsız karakteri, tu¨m bu kalıpları yıkıp o¨tesine gec¸mis¸… B izde boyle.net'in genel yayın yo¨netmeni ve bas¸ yazarı olan Bora, platformunda haftalık yazılar yayınlıyor. Bora, as¸kın kars¸ılıklı bir duygu olmadıgˆına, gerc¸ek as¸k diye bize anlatılan s¸eyin ancak masallarda olabilecegˆine inanıyor.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz 4 Ağustos 1998 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Asıl çıkışını Söz dizisiyle yapan genç oyuncu şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu 'nda Bora karakterine hayat verecek.

Doğum tarihi : 4 Ağustos 1998

Kaç yaşında : 23 yaşında

Aslen nereli : Aslen Manisalı (İstanbul doğumludur)

Mesleği ne : Oyuncu

HAYATI VE KARİYERİ

Aytaç Şaşmaz, 1998 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir. Asıl yükselişini Söz dizisinde yapmıştır. Söz dizisindeki oyunculuğuyla çok beğeni toplamıştır.

Aytaç Şaşmaz şuanda ise Hekimoğlu dizisinde Emre Acar rolünü canlandırmaktadır.

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