Baht Oyunu 5. bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı izle! KANAL D Baht Oyunu 4. bölüm izle!

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Baht Oyunu dizisi KANAL D ekranlarında 5. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 5. bölüm ile izleyici karşısına geçecek. KANAL D Baht Oyunu 5. bölümü ile başlıyor! Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu 5. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAHT OYUNU 4. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Elif'in Ada'ya düşkünlüğü Ada'nın Bora'nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır.

Ada, Rüzgar'ın Tuğçe'ye evlenme teklif etmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar, kariyerine odaklanmaya ve Bora'nın gözüne girmeyi karar verir. Diğer yandan Ali, Bora'nın Ada'ya ilgisi olduğuna dair şüphelerini dile getirir. Ali'nin şüphelerini kesin bir dille reddeden Bora, Ada ile arasına mesafe koymak için ona ters davranır ve kişisel işlerinden uzak durmasını ister. Ada, Bora'nın bu katı tutumuna anlam veremez ve var gücüyle işine asılır.

BAHT OYUNU DİZİSİNİN KONUSU

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

BAHT OYUNU DİZİ OYUNCULARI

Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer).