Baht Oyunu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Baht Oyunu 15. bölüm fragmanı izle!
Kanal D'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Baht Oyunu bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Baht Oyunu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu 16. yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...
Baht Oyunu yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Dizi bugün 20:00 'da Kanal D'de başlayacak. Peki, Baht Oyunu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu 15. bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu fragmanı nerede yayınlanır? Youtube'a yüklendi mi?
Baht Oyunu her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugün yayınlanan 15. bölümün ardından 16. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
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Baht Oyunu 21 Eylül Salı yayınlanan 14. bölümde Bora, Celal'in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır.
Ada ve Bora'nın romantik bir anında kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal'in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır. İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada'nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe'nin Ada ve Bora'yı ayırma planları devreye girer.
Ada'nın Bora'dan ayrılmayacağını fark eden Nergis, Rüzgar'ı yemeğe çağırır ve Ada'nın aklına Rüzgar'ı işlemeye çalışır. Zor bir sınavdan geçen ikilinin aşkı, tüm bu engellere karşı durmayı başarabilecek mi?
Baht Oyunu yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir... Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada (Cemre Baysel), tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar (İdris Nebi Taşkan) tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora (Aytaç Şaşmaz) çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.
Aytaç Şaşmaz : Bora Doğrusöz
Cemre Baysel : Ada Tözün
İdris Nebi Taşkan : Rüzgar Akcan
Aslı Sümen : Tuğçe Dikman
Altan Erkekli : Zafer Doğrusöz
Hande Subaşı : Nergis Tözün Şahin
Funda İlhan : Belma Doğrusöz
Tuğba Çom Makar : Yasemin Tözün
Anıl Çelik : Ali Doğrusöz
Ozan Dağgez : Evren Gün
İrem Yük : Selin Doğu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Emrah Ben : Aslan Şahin
Suğdem Gözalır : Pırıl Kaleli
Azra Aksu : Elif Çamlı