Bahşılı'da bir üretici, kadın kooperatifine 500 kilogram salatalık hibe etti

BAHŞILI (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir üretici, kadın kooperatifine 500 kilogram salatalık hibe etti.

Karaahmetli köyünde 22 dönüm araziden 50 ton salatalık üreten Hasan Tarık Bozkoyun, Karaahmetli Bozkır Kadınları Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi adı altında birleşen kadınlara turşu kurmaları için 500 kilogram salatalık hibesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ile Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut'un girişimleriyle gerçekleşen hibeyle Ahilik ruhunun üreticilere kazandırılması hedefleniyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerçekten bugün mutlu bir gün yaşıyoruz. Kamu kurumlarının üreticiyi bir araya getirerek, işbirliği ile güçlerini birleştirmelerine katkı sundukları önemli günlerden birini yaşıyoruz. İnşallah kadın kooperatifimize bir katma değer olur." dedi.

Bozkoyun da kadın kooperatifine her zaman destek olacağını söyledi.