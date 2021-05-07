Bahreyn Gulf Air şirketi, Londra, Atina ve Singapur uçuşlarında sağlık seyahati pasaportunu kullanmaya başladı

Bahreyn Gulf Air şirketinin, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) sağlık seyahati pasaportunu bugünden itibaren Londra, Atina ve Singapur uçuşlarında kullanmaya başladığı bildirildi.

Bahreyn Gulf Air şirketinin, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) sağlık seyahati pasaportunu bugünden itibaren Londra, Atina ve Singapur uçuşlarında kullanmaya başladığı bildirildi.

Bahreyn resmi haber ajansının (BNA) haberine göre, Gulf Air şirketinden yapılan açıklamada, IATA sağlık seyahati pasaportunu kullanma uygulamasına geçildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu adımla Londra, Atina ve Singapur'a giden biyometrik pasaport sahiplerinin, korona taraması için hükümetin talepleri doğrultusunda seyahatlerini yönetmelerine yardımcı olan uygulamayı deneme imkanı olacağı ifade edildi.

IATA sağlık seyahati pasaportu, pasaport sahibinin Kovid-19 virüsü ve aşısı hakkındaki bilgilerini ve dünyanın farklı ülkelerindeki seyahat şartlarının kaydını içeren bir uygulama.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu