"Bahreyn'deki çalıştay çözüm değil, Yüzyılın Anlaşması'na hizmettir"

LEYS EL-CUNEYDİ - Ürdünlüler, ABD'nin desteğiyle bu ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayını ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümüyle ilgili "Yüzyılın Anlaşması" planının yolunu açacak bir adım olarak değerlendirerek, çalıştaya yönelik endişelerini dile getirdi.

AA muhabiri, Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid ilinde, Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayı ve bunun ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümüyle ilgili "Yüzyılın Anlaşması" planıyla bağlantısı konusunda vatandaşların görüşünü aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Ürdün çalıştaya katılsın mı katılmasın mı?

İrbid halkından Ahmed Şityat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün ve Filistin'in çalıştaya katılmasının, Yüzyılın Anlaşması planını onayladığı anlamına gelebileceğini, katılmaması halinde ise çalıştaya yoğun katılım sağlayan ülkeler tarafından hesap dışı bırakılacaklarını söyledi.

Ürdün-Filistin ilişkilerinden hareketle konuyu çok önemli gördüklerini kaydeden Şityat, "Çalıştayın ayrıntıları açıklanmadığı için Ürdün halkının zihni karışık. Ürdün'ün çalıştaya katılımını açıklama konusundaki tutumunda tereddüt etmesi sokağa yansıyor." dedi.

Ürdün'ün tutumu açıklanmadı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin, Bahreyn'de düzenlenecek çalıştayla ilgili tutumunu henüz açıklamadığını belirtmişti.

Safedi, Ürdün'ün çalıştayla ilgili kararının net bir şekilde açıklanacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA