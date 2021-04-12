Bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle 3 "YouTuber"ın yargılandıkları dava karara bağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle 3 "YouTuber"ın yargılandıkları dava karara bağlandı

Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can - Haberler | Güncel
Bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle 3 'YouTuber'ın yargılandıkları dava karara bağlandı

Sosyal medyada, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli videolarında yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları iddiasıyla yargılanan aralarında 3 "YouTuber"ın da bulunduğu 4 sanığı ayrı ayrı 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen cezaların hükmünün açıklanmasının...

Sosyal medyada, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli videolarında yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları iddiasıyla yargılanan aralarında 3 "YouTuber"ın da bulunduğu 4 sanığı ayrı ayrı 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen cezaların hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanıklar Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile Arda Kofoğlu katılmadı. Duruşmada sanıkların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanık avukatlarının son savunması alındı. Avukatlar, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek beraatlerini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 5. maddesine muhalefet" suçundan 4 sanığı ayrı ayrı 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırdı.

Sanıkların sabıkasının bulunmayışı, bir maddi zararın olmaması, yargılananların da kabul etmesi ve ileride bir daha suç işlemekten çekineceğini dikkate alan mahkeme, sanıklara verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Vladimir Putin Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mehtap Ar Türkan Şoray Hande Ataizi Canan Ergüder
Spor Muslera Arda Turan Necip Uysal Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle 3 "YouTuber"ın yargılandıkları dava karara bağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 19:19:08. #1.16#
title