Bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle 3 "YouTuber"ın yargılandıkları dava karara bağlandı

Sosyal medyada, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli videolarında yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları iddiasıyla yargılanan aralarında 3 "YouTuber"ın da bulunduğu 4 sanığı ayrı ayrı 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen cezaların hükmünün açıklanmasının...

Sosyal medyada, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli videolarında yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları iddiasıyla yargılanan aralarında 3 "YouTuber"ın da bulunduğu 4 sanığı ayrı ayrı 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen cezaların hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanıklar Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile Arda Kofoğlu katılmadı. Duruşmada sanıkların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanık avukatlarının son savunması alındı. Avukatlar, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek beraatlerini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 5. maddesine muhalefet" suçundan 4 sanığı ayrı ayrı 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırdı.

Sanıkların sabıkasının bulunmayışı, bir maddi zararın olmaması, yargılananların da kabul etmesi ve ileride bir daha suç işlemekten çekineceğini dikkate alan mahkeme, sanıklara verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can