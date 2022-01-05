Bahçeye düşen tır 3 gün sonra çıkarıldı - Haberler
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Bahçeye düşen tır 3 gün sonra çıkarıldı

Bahçeye düşen tır 3 gün sonra çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın Posof ilçesinde rampa aşağıya inerken kayarak evin bahçesine düşen tır üç gün sonra çıkarıldı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde rampa aşağıya inerken kayarak evin bahçesine düşen tır üç gün sonra çıkarıldı.

Abdurrahman Akar yönetimindeki tır geçtiğimiz gün Posof'ta bir markete getirdiği ürünleri boşalttıktan sonra sonra geri dönerken karlı yolda kayarak evin bahçesine düşmüştü.

Posof'a gelen kurtarma ekibi çekici ve vinç yardımıyla iki saatlik bir çalışmanın ardından tır'ı bahçeden çıkardı. Tır çekiciye yüklenerek servise götürüldü. - ARDAHAN

Bahçeye düşen tır 3 gün sonra çıkarıldı

Bahçeye düşen tır 3 gün sonra çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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