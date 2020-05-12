Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı Muğla'nın Milas ilçesinde evinin bahçesine giren yılan korkusuzca takip eden vatandaş, uygun bir anda yılanı kuyruğundan yakalayıp doğaya geri bıraktı.

Milas'ta ikamet eden vatandaş, evinin bahçesine giren yılanı eliyle yakalayıp yeniden doğaya bıraktı.

Milas'ın Güneş Mahallesi'nde ikamet eden Özkan Böke adlı vatandaş, evinin bahçesine yılan girdiğini görünce korkusuzca takip etmeye başladı.

KUYRUĞUNDAN YAKALADI



Takibin ardından uygun bir anda yılanı kuyruğundan yakalayan Böke, daha sonra yılanı doğaya geri bıraktı. Böke bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: İHA