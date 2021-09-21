Bahçesine domuz dadanan çiftçi çareyi müzikle buldu - Haberler
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Bahçesine domuz dadanan çiftçi çareyi müzikle buldu

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Genel

Bahçesine domuz dadanan çiftçi çareyi müzikle buldu 24 saat müzik çalan bahçeye domuzlar girmiyor Ankara'da bahçesine domuz dadanan çiftçi, çareyi kurduğu ses sisteminde buldu.

ANKARA (İHA) - Bahçesine domuz dadanan çiftçi çareyi müzikle buldu

24 saat müzik çalan bahçeye domuzlar girmiyor

ANKARA - Ankara'da bahçesine domuz dadanan çiftçi, çareyi kurduğu ses sisteminde buldu. Bahçesinde 24 saat boyunca müziğin çaldığı sistemle domuzların istilasından kurtulan Ferhat Çolak'ın çiftçi komşuları da hayvanların bahçelerine verdiği zarardan korundu.

Ankara'nın Güdül ilçesinde tarımla uğraşan Ferhat Çolak, bahçesine dadanan domuzlar için ilginç bir yöntem buldu. Üzüm ve çeşitli meyveler yetiştirdiği bahçesini domuzlar istila eden çiftçi, bahçesine kurduğu ses sistemiyle domuzlardan kurtuldu. Bahçedeki ağaçlara hoparlör yerleştiren Çolak, çaldığı müzikle bahçesini koruyor.

Ferhat Çolak'ın kurduğu sistem komşularının da yüzünü güldürdü. Komşu çiftçiler de tarladan yükselen ses sayesinde yaban hayvanlarının bahçelerine verdiği zarardan korundu.

Üzümlerimizi heder ediyorlar. Bunun için müzik koyduk. Onun sesiyle gelmiyor gece gündüz kendi kendine çalıyor. Geceleri beklememiz gerekiyor. Başka çare bulamadık. Bununla gelmiyor. 7 24 çalıyor. Sesten gelemiyor. Sesi kapattığımız gün ertesinde hemen geliyor. Komşularımızın da bahçelerini talan etti. Onlar da memnunlar. Bir ay iki ay önce koysak daha çok üzüm olacaktı. Müzik sayesinde domuzdan kurtulmuş oluyoruz. Hem müzik dinliyorlar, hem de korkudan gelmiyorlar." Dedi.

Kurulan sistemden memnun olan komşu çiftçi Fatma Akgül, ise "Domuz sebzemizi çiğnedi. Bunu takalı rahatız. Müzikten gelmedi. Biz de bunlarla oyalanıyoruz. Bolu'dan köye döndük. Şimdi köye yerleştik. Bir haftadır onun sayesinde sebzemiz kurtuldu.

Bahçesine domuz dadanan çiftçi çareyi müzikle buldu

Bahçesine domuz dadanan çiftçi çareyi müzikle buldu

Bahçesine domuz dadanan çiftçi çareyi müzikle buldu

Bahçesine domuz dadanan çiftçi çareyi müzikle buldu
İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Son Dakika Haberleri
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