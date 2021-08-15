Bahçesine dökülen molozların kaldırılmasını istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçesine dökülen molozların kaldırılmasını istiyor

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Güncel

Bahçesine dökülen molozların kaldırılmasını istiyor Malatya'da yaşayan Mehmet Atilla, kamyoncular tarafından bahçesine dökülen hafriyatın kaldırılmasını istiyor.

Bahçesine dökülen molozların kaldırılmasını istiyor

MALATYA - Malatya'da yaşayan Mehmet Atilla, kamyoncular tarafından bahçesine dökülen hafriyatın kaldırılmasını istiyor.

Battalgazi ilçesi, Orduzu Mahallesi, Vaizpınarı Caddesi'nde yaşayan Mehmet Atilla, bahçesine dökülen inşaat atıkları yüzünden bahçesinin bir bölümünü kullanamıyor. Kamyoncular tarafından bahçesi adeta hafriyat döküm alanına dönen Atilla, atıkların temizlenmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Bahçede bulunan atıklardan dolayı mahalle halkının da sorun yaşadığını dile getiren Atilla, "Bahçemin önüne dökülen hafriyattan dolayı bahçemin önünü kullanamıyorum. Bahçemin üst sırasındaki meyve ağaçlarından faydalanamıyorum. Ağaçların bakımını yapamıyoruz. Buraya toprak, inşaat malzemesi, hafriyat döküyorlar. Pislik döküyorlar. Uyardık kamyoncuları, daha önce belediye temizledi. Biz gene uyardık yine döktüler. Bu hafriyatın kaldırılmasını istiyorum. Hangi belediye kaldıracaksa kaldırmalarını istiyor, rica ediyorum. Bahçemizden bu atığı kaldırsınlar ki bizde bahçemize tel çekelim, hafriyat dökülmesin. Herkes sorun yaşıyor, bahçemin olduğu için bana tepki veriyorlar. Herkes vicdanına elini koysun, kim evinin önüne böyle moloz dökülüp kabul ediyorsa bende kabul edeyim" şeklinde konuştu.

Bahçesine dökülen molozların kaldırılmasını istiyor
Bahçesine dökülen molozların kaldırılmasını istiyor
Bahçesine dökülen molozların kaldırılmasını istiyor
Bahçesine dökülen molozların kaldırılmasını istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Dere taşınca sel yaşandı, o anlar kamerada
Dere taşınca sel yaşandı, o anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Hande Erçel Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Merve Çoban Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahçesine dökülen molozların kaldırılmasını istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 15:00:19. #1.14#

title