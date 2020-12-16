Bahçesindeki otomobili tiner dökülüp ateşe verildi
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Bahçesindeki otomobili tiner dökülüp ateşe verildi

16.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:21
Bahçesindeki otomobili tiner dökülüp ateşe verildi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Hüseyin Öztürk'ün bahçesindeki otomobili tiner dökülerek ateşe verildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Hüseyin Öztürk'ün bahçesindeki otomobili tiner dökülerek ateşe verildi. Hüseyin Öztürk müdahale ederek aracının yanmasını engellerken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Aralık günü gece saatlerinde, Adapazarı ilçesi Yörükler Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Hüseyin Öztürk'ün bahçesindeki otomobili, maskeli bir kişi tarafından tiner dökülerek ateşe verildi. Şüpheli kaçarken, durumu fark eden Hüseyin Öztürk yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Aracın kaportasının boyası hasar gördü.

Hüseyin Öztürk maskeli kişinin aracını ateşe verdiğini belirterek, "Benim köpeğim var ve onun havlamasına uyanarak etrafa bakınmaya başladım. Perdeleri açarak dışarıya baktım, fakat hiçbir şey gözükmüyordu. Her yer karanlıktı. Balkona gelip yine baktım ve hiçbir şey göremedim. Yatak odasına giderken güvenlik kameraları aklıma geldi ve kameraya bakınca evimin önünde maskeli birisinin dolandığını gördüm. Daha sonra koşarak geldi ve arabama tiner döktü. Tineri döktükten sonra da sürekli camlara bakıyordu. Biz dışarı çıkana kadar ateşi yakarak kaçtı. Kaçarken tele takılarak ceketini yırttı ve cebindeki tiner şişesini düşürdü. Geri dönmeyi göze alamadığı için tiner şişesini bırakarak kaçtı" dedi.'HEPİMİZ TEDİRGİNİZ'

Daha önce de odunluğa tiner dökülerek yakıldığını ifade eden Öztürk, "Daha önce de saat gece 2 gibi odunluğumu tiner dökerek yaktılar. Bu olaydan sonra önlem amaçlı evimize güvenlik kamerası taktırdık. Kameradan sonra da başımıza bu olay geldi. 40 yaşındayım ve ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Annem ve babam yaşlılar. Onlar da komşularımız da tedirgin. Kimse ile sorunumuz yok. Aracımızı ateşe verin kişinin yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.


Bahçesindeki otomobili tiner dökülüp ateşe verildi
Bahçesindeki otomobili tiner dökülüp ateşe verildi
Bahçesindeki otomobili tiner dökülüp ateşe verildi
Bahçesindeki otomobili tiner dökülüp ateşe verildi
Bahçesindeki otomobili tiner dökülüp ateşe verildi
Bahçesindeki otomobili tiner dökülüp ateşe verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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