Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti
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Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti

17.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:54

Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti Gaziantep'te Fatih Karabaçak isimli vatandaş bahçesinde bulduğu tavus kuşunu belediye görevlilerine teslim etti.

Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te Fatih Karabaçak isimli vatandaş bahçesinde bulduğu tavus kuşunu belediye görevlilerine teslim etti.

İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesinde oturan Fatih Karabaçak evinin bahçesinde tavus kuşu buldu. Tavus kuşunu bahçesindeki tavuk kümesine kilitleyen Fatih Karabaçak, daha sonra yetkililere teslim etti.

Karabacak, "Bugün öğle saatlerinde bahçemde tavukları beslediğim esnada bir tavus kuşu buldum. Bende yakalayıp kümese koydum, sonra yetkililere arayarak durumu bildirdim. Buraya gelen İslahiye Belediyesi yetkililerine tavus kuşunu teslim ettim" dedi.

Tavus kuşu, yetkililer tarafından İslahiye Belediyesinde beslenen tavus kuşların yanına bırakılmak üzere teslim alındı.

Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti
Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti
Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti
Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti
Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞENTÜRK

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