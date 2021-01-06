Bahçesinde ağaç dikmek için kazı yaparken kerpiç yapılar buldu
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Bahçesinde ağaç dikmek için kazı yaparken kerpiç yapılar buldu

06.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:37
Bahçesinde ağaç dikmek için kazı yaparken kerpiç yapılar buldu

BARTIN'ın Ulus ilçesinde bahçesine ağaç dikmek ve temizlik yapmak için kazı yapan İsmail Yılmaz (61), 3 kerpiç yapıya rastladı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde bahçesine ağaç dikmek ve temizlik yapmak için kazı yapan İsmail Yılmaz (61), 3 kerpiç yapıya rastladı. Arkeologlar, kerpiç yapıların bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Ulus ilçesine bağlı Köklü köyündeki evinin bahçesinde ağaç dikmek için çukur açan İsmail Yılmaz, kürekle toprağı kazdığı sırada kerpiç taşları gördü. Biraz daha kazan Yılmaz kerpiç yapılara rastladı. Durumu Amasra Müze Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yılmaz, kerpiç yapılarda bulunan kemikleri muhafaza altına aldı. Sabah saatlerinde köye gelen Müze Müdürlüğü arkeologları, yapılarda inceleme yaptı. Kerpiç taşların içinden çıkan insan kemiklerini ve diğer numuneleri alan ekipler, bahçedeki çalışmanın durdurulmasına karar verdi. Alınan örneklerin incelemesinin sonrası kerpiç yapının tarihi bir değere sahip olup olmadığı tespit edilecek.Dün bahçesinde temizlik çalışması yaparken, kerpiç yapıyla karşılaştığını söyleyen İsmail Yılmaz, "Bahçede bel ve küreklerle diken ve ağaç köklerini temizlerken, sert bir şey olduğunu fark ettim. Sonra biraz kazdım ve kerpiç yapıya denk geldim. Çok şaşırdım, içlerinde insan kemiklerinin olduğunu gördüm. Onları da muhafaza altına aldım. Sonra müze müdürlüğüne haber verdim. Baktılar incelediler. Bizim sorduğumuz arkadaşlarımız bu yapının Bizans ve Geç Roma dönemine ait mezarlar olabileceğin söylediler. İnşallah tarihi öneme sahip bir yerse turizme kazandırılmasını isteriz" dedi.


Bahçesinde ağaç dikmek için kazı yaparken kerpiç yapılar buldu
Bahçesinde ağaç dikmek için kazı yaparken kerpiç yapılar buldu
Bahçesinde ağaç dikmek için kazı yaparken kerpiç yapılar buldu
Bahçesinde ağaç dikmek için kazı yaparken kerpiç yapılar buldu
Bahçesinde ağaç dikmek için kazı yaparken kerpiç yapılar buldu
Bahçesinde ağaç dikmek için kazı yaparken kerpiç yapılar buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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