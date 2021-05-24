Bahçeşehir' de kürekle öldürülen kedi yavruları için eylem
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Bahçeşehir' de kürekle öldürülen kedi yavruları için eylem

Bahçeşehir' de kürekle öldürülen kedi yavruları için eylem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İDRİS TİFTİKCİ / Bahçeşehir'deki bir sitede iddiaya göre, Kemal A, eşi Aydın A.'ya saldırdığı gerekçesiyle anne kedi ve yavrularına kürekle vurdu.

İDRİS TİFTİKCİ/ Bahçeşehir'deki bir sitede iddiaya göre, Kemal A, eşi Aydın A.'ya saldırdığı gerekçesiyle anne kedi ve yavrularına kürekle vurdu. 3 yavru kedinin öldüğü olayı aralarında Deniz Akkaya ve Sinem Yıldız'ın da olduğu bir grup hayvansever protesto etti.

Bahçeşehir'deki lüks sitede 19 Mayıs'ta İddiaya göre Kemal A.'nın eşi Aydın A. evlerinde besledikleri köpeği gezdirmeye çıkardığında anne kedinin saldırısına uğradı. Bunu gören Kemal A. inşaat küreğiyle kedi ve yavrularına vurdu. Olayda bir günlük yavrulardan biri site içerisinde öldü. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı, Kemal A. gözaltına alındı.  Anne kedinin tedavisi olumlu sonuç verse de 2 yavru kedi tedavileri sırasında hayatını kaybetti. Kemal A.'ya para cezası kesildi. Kedilerin öldürüldüğü Bahçeşehir'de toplanan aralarında Deniz Akkaya ve Sinem Yıldız'ın da olduğu bir grup hayvansever yaşanan dehşeti protesto etti.  Açıklama yapan Deniz Akkaya, "Her vatandaş gibi buradayım. Benim de hayvanlarım var. Sokak hayvanları çok olan bir ülkeyiz. Sokak hayvanlarını seven bir memleketiz. Son zamanlarda hayvanlara şiddetin arttığını görüyoruz. Hayvan yasanının çıkması lazım ben onun için geldim" dedi.  Protesto yapan grup olaysız bir şekilde dağıldı. 

 


Bahçeşehir' de kürekle öldürülen kedi yavruları için eylem
Bahçeşehir' de kürekle öldürülen kedi yavruları için eylem
Bahçeşehir' de kürekle öldürülen kedi yavruları için eylem
Bahçeşehir' de kürekle öldürülen kedi yavruları için eylem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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