Bahçesaray Müftülüğünden engelli şahsa akülü sandalye

VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray Müftülüğü tarafından engelli İhsan Taşın'a akülü sandalye hediye edildi.

Bahçesaray Müftüsü Ahmet Polat, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçedeki rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. İlçe Müftüsü Ahmet Polat ve beraberindeki heyet, rehabilitasyon merkezi görevlileriyle bir araya gelerek, "Bahçesaray'da engelleri nasıl aşabiliriz?" sorusuna cevap aradı.

Burada konuşan Müftü Polat, İslam'da engelli-engelsiz ayrımı yapılmadığını, yeryüzünde olan biten her bir şeyin insana mahsus olduğunu ifade etti. Zihinlerde oluşan olumsuz engelli algısının bertaraf edilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Polat, merkezle birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Bahçesaray Müftülüğü heyeti, daha sonra Liman Mahallesi'nde ikamet eden engelli İhsan Taşın'ı ziyaret ederek akülü sandalye hediye etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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