VAN (İHA) - Bahçesaray'da kar yağışı... Çatbayır Mahallesinde kar kalınlığı 50 santime ulaştı

VAN Van-Bahçesaray ilçesinde etkili olan yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, sabah toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalıştı. Mahalle muhtarı Eyüp Kayan, "Bahçesaray'da yoğun kar yağışı yaklaşık dün geceden beri 50 santim kar yağdı. Yollar şuan kapalı. Bugün Bahçesaray genelinde okullar tatil. Yol açma çalışmaları devam ediyor. Yüksek kesimdeki mahallelerin yolları çığ tehlikesinden dolayı şuan kapalı. Az önce yetkililer ile görüştüm birazdan açmayı planlıyorlar. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' Atasözü de her halede Bahçesaray için söylenmiş bir sözdür. 2-3- gündür yoğun bir kar yağışı ve fırtına var. Çatbayır Mahallemizde yaklaşık yarım metre kar yağdı. Mahalle sakinleri şuan evlerin damlarını temizliyorlar" dedi