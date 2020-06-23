Bahçesaray'da Haziran ayında karla kapanan yayla yolları açılıyor
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Bahçesaray'da Haziran ayında karla kapanan yayla yolları açılıyor

Bahçesaray'da Haziran ayında karla kapanan yayla yolları açılıyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla Bahçesaray ilçesinde bulunan yayla yolları Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kardan temizleniyor.

23.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:52

Bahçesaray'da Haziran ayında karla kapanan yayla yolları açılıyor

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla Bahçesaray ilçesinde bulunan yayla yolları Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kardan temizleniyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanların yaz aylarında uğrak yeri olan Bahçesaray ilçesindeki yaylaların yolları Haziran ayı olmasına rağmen hala bir kısmı kardan dolayı ulaşıma kapalı. Kışın en çok kar yağan ve yolları bir dönem 6 ay boyunca kapalı olduğu için '9. Gezegen' olarak bilinen Bahçesaray, AK Parti hükümetleri döneminde büyük yatırımlar aldı.

Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde yaylalara gitmek isteyen vatandaşları düşünerek kardan kapanan yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başlayan Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü yol temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, "İlçemizde yaylalara gitmek isteyen vatandaşlarımızın aşırı kar yağışından dolayı yolların kapanması sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'e ilettim. Valimizin talimatıyla bugün de Sündüs Yaylası'na gitmek isteyen vatandaşlarımızın kullandığı yolu, belediye başkanlığımızın her türlü ihtiyaç desteğiyle Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekiplerinin azimli çalışmasıyla kardan temizliyoruz. Değerli Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e ilçemize olan sevgisinden ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Valimizin destekleriyle büyükşehir ve belediye başkanlığımızın bu tür çalışmaları bundan sonra da devam edecektir" dedi.

Bahçesaray'da Haziran ayında karla kapanan yayla yolları açılıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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