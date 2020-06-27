BAHÇELİEVLER'DEKİ PATLAMADA ÖLEN KİŞİNİN CESEDİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Bahçelievler'de tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada ölen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
27.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:24
Bahçelievler'de tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada ölen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde sabah karşı meydana gelen patlamada hayatına kaybeden yabancı uyruklu 1 kişinin cesedi binadan çıkarıldı. Cenaze aracı alınan ceset Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Binada ve patlamanın meydana geldiği atölyede inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA