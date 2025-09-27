Haberler

Bahçelievler'de patlama nerede ve neden oldu?

Bahçelievler'de patlama nerede ve neden oldu?
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Peki, Bahçelievler'de patlama nerede ve neden oldu? Ayrıntılar...

BAHÇELİEVLER'DE PATLAMA SON DAKİKA!

Bahçelievler'de bir oto tamirhanesinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgede yangın çıktı.

İstanbul'da korkutan anlar yaşandı. Bahçelievler ilçesinde bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

