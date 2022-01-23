Bahçelievler'de mahallelinin kar coşkusu - Haberler
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Bahçelievler'de mahallelinin kar coşkusu

Bahçelievler'de mahallelinin kar coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'da akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan Kar, kenti beyaza bürüdü. Bahçelievler'de devam eden kar yağışını gören mahalleli sokağa çıkarak eğlenceli anlar yaşadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü. Bahçelievler ilçesi Yenibosna Çobançeşme Mahallesi'nde sokağın beyaza büründüğünü gören vatandaşlar kar yağışının tadını çıkardı. Eğlenceli anların yanı sıra sokaktan geçen araçlar kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Karda oyun oynayan çocuğun kayıp bir aracın önüne düşmesi ise sürücüye zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Bahçelievler, İstanbul, kar, Yerel, Haber

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