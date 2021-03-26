BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUYA GİREN SOYGUNCULAR SERT KAYAYA ÇARPTI
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BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUYA GİREN SOYGUNCULAR SERT KAYAYA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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BAHÇELİEVLER'de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcu Ali Topal, kendisine silah çeken soygunculara sandalye ile karşılık veriyor. Soyguncular tarafından vurulan Topal, yaralı halde soyguncuları sandalye ile kovalamaya devam ediyor

İzzet Çalışlar Caddesi'ndeki kuyumcuya geçtiğimiz salı günü gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler kaçarken, yaşanan arbedede kuyumcuda bulunan 2 kişi silahla yaralandı.

Soyguncular kaçarken o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, silahlı 2 soyguncu, Ali Topal'ın sahibi olduğu kuyumcu dükkanına giriyor. Silahlarını çeken soyguncular altınları çalmak istiyor. Ancak Ali Topal'dan hiç beklemedikleri bir hamle geliyor. Topal kendisine doğrultulan silaha rağmen, sandalyesiyle soygunculara doğru hamle yapıyor. Soyguncular, Topal'a ateş ediyor. Yaralı haldeki kuyumcu, soyguncuları sandalye ile kovalıyor. Soygunculara müdahale eden, nalburcu Suayip Sandıkçı da bacağından yaralandı.

Soygun girişimi sonrasında yaralanan kuyumcu Ali Topal ile esnaf Şuayip Sandıkçı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Polis ekipleri, kaçan soyguncuların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUYA GİREN SOYGUNCULAR SERT KAYAYA ÇARPTI
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUYA GİREN SOYGUNCULAR SERT KAYAYA ÇARPTI
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUYA GİREN SOYGUNCULAR SERT KAYAYA ÇARPTI
BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUYA GİREN SOYGUNCULAR SERT KAYAYA ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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