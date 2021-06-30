Bahçelievler'de kurban pazarı hazır
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Bahçelievler'de kurban pazarı hazır

Bahçelievler'de kurban pazarı hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı'na hazırlıklarını tamamladı.

Bahçelievler Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı'na hazırlıklarını tamamladı. Pandemi kurallarına uygun Kurban Satış ve Kesim Alanı'ndaki çalışmalar tamamlanarak yurdun dört yanından gelecek kurbanlıklar bekleniyor.

Bahçelievler Belediyesi kurban satış alanındaki çalışmalarını tamamladı. 20 dönümlük Kurban Satış Alanı'nda 80'i büyükbaş 10'u küçükbaş olmak üzere 95 çadır bulunuyor.

Kurban Satış Alanı'na gelecek vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılarak hijyen setleri dağıtılacak. Kafeterya ve mescidin de olduğu alanda kurban satıcıları için duş yerleri oluşturuldu. Alanın girişinde, kurbanlıklarda olası bir hastalık durumu söz konusu olduğunda bir karantina çadırı yer alıyor.

Kurbanlık Satış Alanını ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi alan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Amacımız komşularımızın dini vecibelerini en iyi şekilde yerine getirebilmelerine olanak sağlarken bir yandan da kurban satışı için yurdumuzun değişik illerinden ilçemize gelen kurban satıcılarımıza en iyi ortamda satış yapabilecekleri fiziki ortamı oluşturmak. 1200 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip alanda tüm hazırlıklar tamamlandı. Buraya gelen komşularımız için girişte korona virüs tedbirleri uygulanacak. Girişte HES kodu sorgulama ve hijyen setlerimiz olacak" dedi - İSTANBUL

Bahçelievler'de kurban pazarı hazır
Bahçelievler'de kurban pazarı hazır
Bahçelievler'de kurban pazarı hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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