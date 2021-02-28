BAHÇELİEVLER'DE KIZ ÇOCUĞU POLİS BABASININ SİLAHI İLE OYNARKEN KENDİSİNİ VURDU
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BAHÇELİEVLER'DE KIZ ÇOCUĞU POLİS BABASININ SİLAHI İLE OYNARKEN KENDİSİNİ VURDU

28.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:59
BAHÇELİEVLER'DE KIZ ÇOCUĞU POLİS BABASININ SİLAHI İLE OYNARKEN KENDİSİNİ VURDU

Bahçelievler'de bir kız çocuğu evde polis olan babasının silahı ile oynarken kendisini vurdu.

Bahçelievler'de bir kız çocuğu evde polis olan babasının silahı ile oynarken kendisini vurdu. Karın bölgesinden yaralanan çocuk ameliyata alındı.

Olay saat 12.30'da Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede 13 yaşındaki kız çocuğu E.Ü. polis olan babasının silahı ile oynarken silah bir anda ateşlendi. Kız çocuğu karın bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin daire içindeki çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü: -------------------Sokaktan görüntü-Apartmandan görüntü

-Polis arabasından görüntü


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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