BAHÇELİEVLER'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

BAHÇELİEVLER'de Hamza Kaya isimli kişi, husumetlisinin bulunduğu inşaata gelerek elindeki pompalı tüfekle etrafa tehditler savurdu. Saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de silah doğrultunca, polis tarafından silahla vurularak omzundan yaralandı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi, Tekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hamza Kaya husumetlisinin bulunduğu inşaata geldi. Husumetlisini inşaatta göremeyince yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Saldırgan gelen polis ekiplerine de silah doğrulttu. Kaya, polisin 'Silahını bırak' çağrısını dinlemeyerek kamyonetine binip olay yerinden uzaklaşmak istedi. O esnada polis Kaya'yı omzundan silahla vurarak yaraladı. Polisin ihtarlarını dinlemeyen saldırganın kullandığı kamyonetin lastikleri de patlatıldı ancak Kaya kaçışını sürdürdü. Patlak lastiklerle kaçmaya devam eden adam başika bir sokağa girip park halindeki otomobile çarpınca polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kişinin çeşitli suçlardan 16 sabıkası olduğu ortaya çıktı. Yaralanan Hamza Kaya olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Şüphelinin yakalandığı yerde esnaflık yapan Murat Çanga 'Dükkandaydık biz. 3-4 el ateş edildi. Biz de bir panikle çıktık. Eczanenin önünde polisler yere yatırmıştı vatandaşı. Kamyonet vardı zaten orada. 3 el ateş edilmişti camdan lastiklerine falan. Çocuk bağırıyordu. Herhalde polise ateş edilmiş" şeklinde konuştu.