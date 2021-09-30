Freni tutmayan kadın, gerçeği tamircide öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşanan olayda, özel bir hastanede çalışan hemşire kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı. Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi.

KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

ESKİ SEVGİLİSİ YAPMIŞ

Hemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde şiddet nedeni ile ayrıldığı Mazlum T.'nın otomobilin yanına geldiğini gördü. Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri