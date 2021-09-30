Freni tutmayan kadın, gerçeği tamircide öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş - Haberler
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Freni tutmayan kadın, gerçeği tamircide öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Freni tutmayan kadın, gerçeği tamircide öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş

Bahçelievler'de seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın faciadan döndü. Tamircilerin fren hidroliğinde şeker bulduğunu söylemesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen kadın, 4 yıldır birlikte olduğu ve şiddet nedeniyle ayrıldığı eski sevgilisinin aracının yanına gelip motor kısmına 2 kilo şeker döktüğünü gördü. Talihsiz kadın soluğu savcılıkta aldı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşanan olayda, özel bir hastanede çalışan hemşire kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı. Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi.

Aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Hemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde şiddet nedeni ile ayrıldığı Mazlum T.'nın otomobilin yanına geldiğini gördü. Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü.

O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Haber: Freni tutmayan kadın, gerçeği tamircide öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş - Haberler
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