Bahçelievler'de Dehşet Kamerada

Bahçelievler'de Dehşet Kamerada

BAHÇELİEVLER'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.

Bahçelievler'de Dehşet Kamerada

BAHÇELİEVLER'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi kaldırımda yürürken arkadan bir kişi pompalı tüfekle ateş ediyor, 4 kişiden biri olan Mert Can Karagöz'ün vurularak yere yığıldığı görülüyor. Diğer kişiler kaçışırken yaklaşan saldırgan Karagöz'e bir kaç el daha ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

- İstanbul

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