Bahçelievler'de Dehşet Kamerada

BAHÇELİEVLER'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi kaldırımda yürürken arkadan bir kişi pompalı tüfekle ateş ediyor, 4 kişiden biri olan Mert Can Karagöz'ün vurularak yere yığıldığı görülüyor. Diğer kişiler kaçışırken yaklaşan saldırgan Karagöz'e bir kaç el daha ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

- İstanbul