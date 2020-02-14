Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı
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Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

Bahçelievler'de 7 katlı bir binanın çökmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

14.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:35
Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

'de 7 katlı bir binanın çökmesine ilişkin tarafından soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Mahallesi Sokak'ta bulunan 7 katlı bina saat 15.00 sıralarında çökmüştü. Boş olduğu öğrenilen binada incelemeler devam ederken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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