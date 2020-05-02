Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
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Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü

Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
02.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:10

İstanbul Bahçelievler'de Suriye uyruklu kız çocuğu camdan bakarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler, Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Suriye uyruklu Rama Korbalı camından bakarken, başına kurşun isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti.

2 KİŞİ ARANIYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Esenyurt'ta 3 adet silahla birlikte 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

"SANKİ HİÇ ÇOCUKLAR YOKMUŞ GİBİ..."

Küçük kızın abisi Beşar Muhammed Korbalı,"Ben öbür camdan baktım. Orada bir kişi duruyordu elinde silah vardı. Küfür ederek ateş açtı. Sanki hiç çocuklar yokmuş gibi. Tam iftar zamanında. İki, üç otomobil geçerken ateş açtı. Parkta da dört, beş kişi vardı." dedi.

Bahçelievler'de camdan bakan Suriyeli kız başına isabet eden kurşunla öldü

BABA: PENCEREYE YAKLAŞIR YAKLAŞMAZ GERİYE DÜŞTÜ

Baba Mohamad Korbalı ise, "Biz evimizde oturuyorduk sesi duyunca çıktık. Bizim kız yemek hazırlarken pencereye geldi. Pencereye yaklaşır yaklaşmaz geriye düştü. Ağabeyleri yanında bağırmaya başladı. Öteki odadan geldik baktık ki kız kanlar içinde. Kurşun alnından girmiş arkadan çıkmış. Aşağıya indirdik hastaneye götürdük." diye konuştu.

KIZININ HAYATINI KAYBETTİĞİ CAMDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan anne Hatice Muhammed kızının hayatını kaybettiği camdan bakarak gözyaşı döktü.

Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü

Kaynak: DHA

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