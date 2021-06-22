Bahçelievler Belediyesi, 250 personele ilk doz aşısını yaptırdı

Bahçelievler Belediyesinin 250 personeline, ilk doz biontech aşısı yapıldı.

Bahçelievler Belediyesinin 250 personeline, ilk doz biontech aşısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Belediyesi Çobançeşme Yerleşkesi'nde kurulan Kovid-19 seyyar aşı istasyonunda, sahadaki temizlik, veteriner, zabıta personeli, teknik hizmetler binasındaki memurlar ve yerleşkedeki atölye ile diğer birimlerde çalışanların aşıları yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, belediyenin bahçesinde kurulan Kovid-19 seyyar aşı istasyonunda aşılama işlemini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan yaklaşık 250 personeli, ilk doz biontech aşıları yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç