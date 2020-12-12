Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı
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Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı

12.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:19

MHP lideri Bahçeli'nin "HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" şeklindeki sözlerine sosyal medyadan yüklenen HDP kanadı, "HDP'yi kapatacağınıza ağzınızı kapatın" dedi. Bu sözlere tepkisiz kalmayan MHP'den ise "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye yanıt verecek son kişi bile olamazsınız" çıkışı geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" şeklindeki sözlerine HDP sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı

"HDP'Yİ KAPATMAK YERİNE AĞZINIZI KAPATIN"

HDP'den yapılan açıklamada, "Bahçeli'ye yanıtımızdır: İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP'yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız" denilerek Bahçeli'ye yanıt verildi.

Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı

MHP ANINDA KARŞILIK VERDİ

HDP'nin bu açıklamasının ardından MHP'nin resmi sosyal medya hesabından şu karşılık verildi: "Yıllardır düşlediğiniz bölünme hayallerinizi suya düşüren… Onca masum, sivil vatandaşımızı şehit ederek elinde bebek kanı bulunan canilerin, korkulu rüyası olan; Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye yanıt verecek son kişi bile olamazsınız!"

Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı

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