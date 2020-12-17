Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısı Ahmet Davutoğlu'na soruldu: Parti kapatmak oy verenleri kitleleri cezalandırmaktır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Parti kapatma yöntemini doğru bulmadığını dile getiren Davutoğlu, "Sadece o partiyi yönetenler değil, o partiye oy verenler de cezalandırılmış olurlar" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Davutoğlu'na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrıları soruldu.

"PARTİ KAPATILMASI, OY VERENLERİ DE CEZALANDIRIR"

Demokrasilerde parti kapatma yöntemini doğru bulmadığını belirten Davutoğlu, HDP'nin kapatılma çağrısıyla ilgili, "Demokrasilerde parti kapatma bir yöntem olarak benimsendiğinde sadece o partiyi yönetenler değil, o partiye oy verenler de cezalandırılmış olurlar. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere parti kapatmanın tümüyle ortadan kaldırılması için çalışma yapan bir anlayış hakimdi" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PARTİLERLE MÜCADELE SİYASİ ALANDA YAPILIR"

"Biz siyasi partilerle mücadeleyi siyasi alanda yaparız terör örgütleriyle mücadeleyi de güvenlik alanında yaparız, her birinin de hakkını veririz" diyen Ahmet Davutoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'de belli kesimlerde, belli bölgelerde vatandaşlarımızın şu veya bu yönde kullanılan oylarının yok sayılması üzerinden ve parti kapatma yöntemleriyle bir mesafe alınamayacağını aksine geniş kitlelerin terör örgütlerinin propagandalarına açık hale getirilmiş oldukları da geçmiş tecrübelerden bilinir."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada HDP'nin kapatılması gerektiğini söylemişti.

Bahçeli paylaşımında, "HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu demokrasinin ardına saklanarak, özgürlük ve insan hakları sığınağına yuvalanarak Türkiye'ye meydan okumaktadır. HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgahıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır. Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.