Sesinin en çok yükseldiği an! Bahçeli'nin "Erken seçim" çıkışı parti grubunda alkış tufanı koparttı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, geçtiğimiz günlerde erken seçim için kendisine seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi.

"BİR DAMLA MİLLET SEVGİN VARSA SEÇİMİN YOLUNU AÇ"

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi bu karanlık kuyudan çıkarmalıyız. Cumhuriyet'in bütün deneyimleri var, buradan çıkılabilir. Seçim. Millete niye güvenmiyorsunuz ya? Neden kaçıyorsun? Türkiye en derin krizlerinden birini yaşıyor. Suçu dış güçlere atıyorlar. Türkiye bu kadar zayıf mı ya? Milli diyorlar, yerli diyorlar; bunlar ne yerlidir ne de millidir. Bir insan kendinde olmadığı bir şeyi dillendirir. Halktan tamamen kopmuş olan Bahçeli'ye seslenmek isterim; İçinde bir damla millet sevgisi varsa seçimin yolunu aç." ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLET SEVGİMİN FİTRESİNİ VERSEM SİZE 100 YIL YETER"

Bu sözlere kürsüden yanıt veren Bahçeli, daha önce olduğu gibi seçimlerin zamanında yani 2023'te yapılacağını belirtip, "PKK elebaşı öz yönetim ve özerklik şartı ile helalleşmeyi kabul ettiğini söylüyor. Kılıçdaroğlu buna ne diyor? Gayri milli arıyor ise çevresine baksın. Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını aç demiş. Ben millet sevgimin fitresini versem sana ve ekibine yüz yıl yeter.

Bahçeli'nin erken seçim çıkışı parti grubu tarafından ayakta alkışlandı

"ERKEN SEÇİM YOK"

Erken seçim, hemen seçim, derhal seçim yoktur. Sevsen de sevmesen de buna alışman ve riayet etmen tavsiyemdir. Mersin'de miting yapacağına kan kardeşiniz HDP ile ilk adımı Kandil'de atın. Zillet ittifakına söylüyorum, sokaklarda gelecek aramayın. Altından kalkamayacağınız müptezelliklere kalkışmayın." dedi.

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