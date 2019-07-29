Bahçeli'nin danışmanı tarafından paylaşılan şiddet içerikli görüntü büyük tepki topladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek sosyal medya hesabında paylaştığı bir görüntü nedeniyle büyük tepki topladı.

Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen bir şahsın dağlık bir alandaDevlet Bahçeli'den özür dilediği görüntüleri"Koskoca adamsın, madem böyle özür dileyeceğin hallere düşecektin niçin MHP Lideri ve ülkücülerle ahlaksız yorumlarla muhatap olursun?" sözleri ile paylaştı.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Görüntülerde isminin Ahmet olduğu belirtilen bir kişi yanında bulunan şahsa MHP LideriDevlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından söylediği sözlerden ötürü özür diletiyor. Görüntülerdeki kişi yanında bulunan Ahmet ismindeki şahsın zorlaması ile, " Bu sabah sosyal medya Twitter"da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli hakkında yaptığımpaylaşım yanlış anlaşılmalara vesile olmuştur. Bu yaptığım hatayı düzeltmek istedim fakat hesabım askıda kaldığı için yapamadım. Kendisinden, ülkücü camiadan özür diliyorum, Genel Başkanımızın elini öpüyorum buna vesile olan Ahmet kardeşime, ağabeyime teşekkür ediyorumyardımcı olduğu için" sözleri ile kameraya çekiliyor.

VATANDAŞLAR SAVCILIĞI GÖREVE DAVET ETTİ

MHP Genel Başkan Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek Çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra bir anda sosyal medya kullanıcıları tarafından görüntüye tepkiler yağmaya başladı. Binlerce kişi tarafından izlenen videoya vatandaşlar büyük tepki göstererek çekilen videonun suç olduğunu ve "Ahmet" isimli şahsınadli merciler tarafından yakalanması gerektiğini yorumunu yaptılar.