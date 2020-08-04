Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
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Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yapmış olduğu "Evine dön" çağrısına yanıt veren İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ümit Dikbayır, "Biz zaten evimizdeyiz. Başkalarının kuyruğuna takılıp, evin yolunu kaybedenler düşünsün" ifadelerini kullandı.

04.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:04

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e yapmış olduğu "Evine dön" çağrısı gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği İYİ Parti'den konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi.

"YOLUNU KAYBEDENLER DÜŞÜNSÜN"

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Ümit Dikbayır, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Biz zaten evimizdeyiz. Başkalarının kuyruğuna takılıp, evin yolunu kaybedenler düşünsün" sözleriyle karşılık verdi.

İşte Dikbayır'ın sosyal medyadan yaptığı o paylaşım;

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz

BAHÇELİ NE DEDİ?

Gün içerisinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Akşener'in ittifakının yürümeyeceğini görüp evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır. Ayasofya ziyareti memnuniyet vericidir. Kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Zillet İttifakı'nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir."

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz

Manşet

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