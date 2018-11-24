Bahçeli, MHP Antalya İl Binasının Açılışını Yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Bahçeli, Antalya'daki bir otelde yapılan il başkanları ve belediye başkanları ortak toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki MHP Antalya il binasının açılışına katıldı.

Burada kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy ve protokol üyeleriyle kurdele keserek, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra binayı gezerek, il başkanlığı makamında partililerle buluşan Bahçeli, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve belediye başkanlarıyla sohbet etti.