Bahçeli, kendisi için "Kayyum gibi iktidarın başında" diyen Babacan'a zehir zemberek sözler
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika
Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sayın Bahçeli kayyum gibi iktidarın başında" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sert sözlerle yüklendi.
İstanbul'da partisinin Sultangazi ilçe kongresinde konuşan DEVA Partisi Genel Bahçeli Ali Babacan, "Artık Erdoğan'ın çizgisini, kendisine oy veren vatandaşlarımız değil, küçük ortak belirliyor. Ne yapacak, ne talep edecek, nerede arıza çıkaracak diye herkes küçük ortağa bakıyor. Sayın Bahçeli, adeta bir kayyum gibi iktidarın başında. Yetkiyi milletten almadan, Erdoğan'dan alıp ülkeyi yönetme gayretinde" ifadelerini kullandı.
Bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada Babacan'a yönelik zehir zemberek ifadeler kullandı.
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