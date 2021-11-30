Bahçeli, kendisi için "Kayyum gibi iktidarın başında" diyen Babacan'a zehir zemberek sözler

İstanbul'da partisinin Sultangazi ilçe kongresinde konuşan DEVA Partisi Genel Bahçeli Ali Babacan, "Artık Erdoğan'ın çizgisini, kendisine oy veren vatandaşlarımız değil, küçük ortak belirliyor. Ne yapacak, ne talep edecek, nerede arıza çıkaracak diye herkes küçük ortağa bakıyor. Sayın Bahçeli, adeta bir kayyum gibi iktidarın başında. Yetkiyi milletten almadan, Erdoğan'dan alıp ülkeyi yönetme gayretinde" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada Babacan'a yönelik zehir zemberek ifadeler kullandı.

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