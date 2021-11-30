Bahçeli, kendisi için "Kayyum gibi iktidarın başında" diyen Babacan'a zehir zemberek sözler - Haberler
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Bahçeli, kendisi için "Kayyum gibi iktidarın başında" diyen Babacan'a zehir zemberek sözler

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sayın Bahçeli kayyum gibi iktidarın başında" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sert sözlerle yüklendi.

İstanbul'da partisinin Sultangazi ilçe kongresinde konuşan DEVA Partisi Genel Bahçeli Ali Babacan, "Artık Erdoğan'ın çizgisini, kendisine oy veren vatandaşlarımız değil, küçük ortak belirliyor. Ne yapacak, ne talep edecek, nerede arıza çıkaracak diye herkes küçük ortağa bakıyor. Sayın Bahçeli, adeta bir kayyum gibi iktidarın başında. Yetkiyi milletten almadan, Erdoğan'dan alıp ülkeyi yönetme gayretinde" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada Babacan'a yönelik zehir zemberek ifadeler kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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