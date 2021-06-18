Bahçeli'den seçim için 3 şart! Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar
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Bahçeli'den seçim için 3 şart! Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

MHP tarafından hazırlanan seçim barajı, seçim bölgeleri, partilerin seçimlere katılma şartlarını da içeren rapor tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak olan çalışmada seçim barajının %5 olması, ittifak içi baraj uygulaması ve daraltılmış bölge sisteminin uygulanmasına itiraz maddesi yer aldı.

MHP Genel Merkezi, AK Parti'nin seçim barajı, seçim bölgeleri, partilerin seçimlere katılma şartlarını da içeren çalışmasına ilişkin rapor hazırladı. Yapılan değerlendirme, AK Parti'ye gönderildi.

AK Parti kurmayları, MHP'nin öneri ve itirazlarını art arda yaptıkları toplantıda değerlendirdiler. Buradan çıkan sonuç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra MHP ile ortak çalışma başlatılacak.

BARAJ YÜZDE 5 OLMALI

Hürriyet'in haberine göre MHP, ittifak ortağının yüzde 5 ve yüzde 7 olarak iki seçenekli hazırladığı Türkiye barajının yüzde 5 olarak uygulanmasını istedi, ittifak yapan partilere ittifak içi baraj uygulanması önerisinde de bulundu. Buna göre barajı aşamayan partilerin oyları ittifaka katılamayacak.

LİDERLER BELİRLEYİCİ OLACAK

AK Parti'nin önerisinde ittifak içi baraj bulunmuyor. Partinin önerisi, mevcuttan farklı olarak her partinin oyunun ayrı ayrı hesaplanması ve onların toplamının ittifak oyu olarak yazılmasını kapsıyor. Bu konuda liderler belirleyici olacak.

SEÇİME GİRECEK PARTİLER

MHP ayrıca, siyasi partilerin seçime girme şartı olarak Meclis grubunun bulunmasının şartlar arasından çıkarılmasına destek verdi. Partilerin seçime katılabilmeleri için, Türkiye genelinde yüzde 50 oranında teşkilatlanmış olmaları ve seçimlerden altı ay önce tamamlanması şartı bulunacak.

DARALTILMIŞ BÖLGE SİSTEMİNE İTİRAZ

MHP, AK Parti'ye gönderdiği çalışmada, seçim bölgelerinin sayılarının arttırılarak, daraltılmış bölge sisteminin uygulanmasına da itiraz etti. Yıl sonuna gelmeden düzenlemenin yasalaşması ve Anayasa'nın 'seçime bir yıl kala yapılan yasal düzenlemeler, ilk seçimde uygulanmaz' hükmüne takılmaması planlanıyor.

Bahçeli'den seçim için 3 şart! Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar
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