Bahçeli'den Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rize'ye yaptığı ziyarette vatandaşlarla gerginlik yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Bile bile inadına yapar gibi Rize'ye gitmesi yalnızca sorumsuzlukla izah edilemez. Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'ye ziyaretinden anlaşılıyor ki baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rize'ye yaptığı ziyaret sırasında yaşadığı gerilim dolu olaylarla gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için sert ifadeler kullanan Bahçeli, "Esnaf geziyorum diyenler esnafa tekme tokat musallat oldular. İP'in Başkanı ateşle oynamıştır. 1959 Uşak olaylarında oluğu gibi şiddet olaylarının ilk halkası olması için ortaya çıkarılmıştır" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Asıl bizi düşündüren İP'in Başkanı tarafından üstlenilen provokatörlük rolüdür. Geçen haftaki grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı katil Netanyahu'ya benzeten ve siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, birkaç gün sonra Rize'yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır.

"RİZE'YE GİTMESİ YALNIZCA ÖNGÖRÜSÜZLÜKLE İZAH EDİLEMEZ"

İP Başkanı'nın bile bile sanki toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize'ye gitmesi yalnızca öngörüsüzlükle izah edilemez. Bu şahsın, Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'ye ziyareti baştan ayağa planlıdır.

Esnaf geziyorum diyenler esnafa tekme tokat musallat oldular. İP'in Başkanı ateşle oynamıştır. 1959 Uşak olaylarında oluğu gibi şiddet olaylarının ilk halkası olması için ortaya çıkarılmıştır.

AA muhabirinin ısmarlama sorusu birden bire gündeme oturmuştur. Viranşehir Savcısı'nın durumu da bir başka üzerinde durulması gereken muammalı durumdur. Şaibeli olaylar üst üste çakışmış, biri biterken diğeri başlamıştır."