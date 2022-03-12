Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine bir eleştiri daha: Çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya Forumu'nda Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarının bir araya geldiği gün Diyarbakır'a gitmesi ve buradaki "Erdoğan yok diyor ama bir de vatandaşa sorun, Kürt sorunu vardır" sözleri ile, "Diyarbakır Hapishanesi müzeye dönüştürülmelidir" şeklindeki sözleri tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu ayrıca bölgedeki sorunların da kendi iktidarlarında tamamen ortadan kalkacağını dile getirdi.

BAHÇELİ'YE EMOJİ İLE YANIT VERDİ

Chp lideri, sosyal medya hesabından Diyarbakır ziyaretinin zamanlamasını eleştiren MHP lideri Bahçeli'ye "dil çıkarma" emojisiyle yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtının ardından Bahçeli'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

"AŞIRI VAATLERDE BULUNULMUŞTUR"

Kılıçdaroğlu'nun aşırı vaatlerde bulunduğunu belirten Bahçeli, "Orada çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur. Ve o vaatler karşısında CHP Genel Başkanı, 'bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, ne biliyorsanız sorun' demiştir. Ben de Twitter'dan 5 soru sordum. Bunların cevabını önce 6'lı masaya anlatsın, sonra Türk milletine anlatsın" dedi.

"ÇATIŞMANIN TEK TOPLANTIDA SONUÇLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları ise şu şekilde: "Bu toplantı önemli olmuştu, başarılı olmuştur. 15 günden beri devam eden çatışmanın oradaki bir toplantıda sonuçlanması mümkün değildir ama bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır. Bazı değerlendirmelerde görüyorum ki Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Sonuç vermesini istememektedirler.

"BARIŞ UMUDUNU SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

Bazı gazetelerde barış gerçekleşmedi, olumsuz ifadelerle toplumda gelişecek umudu şimdiden söndürmeye gayret göstermişlerdir. 23 gemi Türkiye'ye yağ getiriyor. Türkiye'de yağ yoktur denerek tüm marketlere hücum edilmiştir, yağ kavgası çıkarmaya çalışmışlardır."