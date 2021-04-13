Bu görüntü Bahçeli'nin de gündeminde: Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını ver

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak görüş olması durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kullandığı ifadeye gönderme yapan Bahçeli, "Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını versin" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayındaki açıklaması vardı. Kılıçdaroğlu'nun "Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olacağım" ifadesine Bahçeli, "Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını versin" açıklamasıyla tepki gösterdi.

Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Ramazan 3 ayların sonuncusu, 11 ayın sultanıdır. Doğru yolun açık ve parlak bir delili olan yüce kitabımızın indirildiği aydır. İnsanlığın maruz kaldığı belaların dallanıp budaklandığı bir dönemde kalp temizliğine çok ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaç hali her geçen gün daha da şiddetlenmektedir. Bir yanda iç savaşlar, hakimiyet kavgaları, kutuplaşmış ülkeler, ekonomik zorluklar varken diğer yanda gözle görülemeyecek kadar büyük bir virüsün insanlığa meydan okuyuşu söz konusudur.

"KORONA MÜCADELESİNİN BAŞARIYLA BİTMESİ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ"

İlkel dürtüler, ilkesiz yönetimler ne yazık ki beşeriyetin susadığı huzur ufkunu perdelemektedirler. Covid-19 salgını hayatını temel akışını kaygı verecek şekilde bozmuştur. Ramazan ayında sağduyu ve sükunet içinde orucumuzu tutarken, insanlığın hal ve gidişatını mutlaka gözden geçirmemiz zaruridir. Bayramı aslına uygun olarak karşılayabiliriz, vuslat için sabretmeliyiz. Ramazan ayı boyunca kısıtlayıcı tedbirlerle bayramı tıpkı eski günlerdeki gibi kucaklayabiliriz. Bugünkü dar boğazdan çıkabiliriz. Kurtulabilmek için seferberlik içinde hareket etmeliyiz. Covid-19'la mücadelenin başarıyla bitmesi için kurallara uymalıyız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın 'ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını versin.

"PARTİMİZİ ELE GEÇİRME OYUNLARINI UNUTMUŞ DEĞİLİZ"

İP'in başındaki sürekli bize küçük ortak diyor. Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Milletvekili sayımızın 48 olduğunun bilincindeyiz. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ kumandasıyla ele geçirme oyunlarını unutmuş değiliz. Rabbim hiçbir bir partiyi zilletin küsuratı yapmasın. Böylesi bir alçalmayı kimseye nasip etmesin.